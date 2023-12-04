هل تدل رائحة الفم الكريهة على مشاكل صحيّة؟‎

قد تتراكم الكيتونات في الدم والبول وتسبب رائحة فم كريهة وهي حالة قد تهدد الحياةمرض الكبدإذا كانت رائحة الفم قوية وعفنة فهذه علامة على أن الكبد لا يقوم بتصفية المواد السامة.أمراض الكلىالأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي قد يصابون برائحة فم كريهةعندما تفشل الكلى لا تستطيع إخراج اليوريا الأيضية بكفاءة في البول، وتتراكم في الدم واللعاب.ثم يحول الجسم اليوريا إلى الأمونيا ويسبب طعما مرا في الفم ورائحة كريهة.فرط الميثيونين في الدمهو زيادة في كتلة بناء بروتينية معينة. غالبا لا يظهرعلى الأشخاص المصابين به أي أعراض ولكن قد يسبب رائحة نَفَس أو عرق أو بول تشبه رائحة الملفوف المسلوق