هل تدل رائحة الفم الكريهة على مشاكل صحيّة؟‎

قد تتراكم الكيتونات في الدم والبول وتسبب رائحة فم كريهة وهي حالة قد تهدد الحياة
مرض الكبد
إذا كانت رائحة الفم قوية وعفنة فهذه علامة على أن الكبد لا يقوم بتصفية المواد السامة.
أمراض الكلى
الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي قد يصابون برائحة فم كريهة
عندما تفشل الكلى لا تستطيع إخراج اليوريا الأيضية بكفاءة في البول، وتتراكم في الدم واللعاب.
ثم يحول الجسم اليوريا إلى الأمونيا ويسبب طعما مرا في الفم ورائحة كريهة.
فرط الميثيونين في الدم
هو زيادة في كتلة بناء بروتينية معينة. غالبا لا يظهرعلى الأشخاص المصابين به أي أعراض ولكن قد يسبب رائحة نَفَس أو عرق أو بول تشبه رائحة الملفوف المسلوق