هل تدل رائحة الفم الكريهة على مشاكل صحيّة؟‎

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف تفاصيل تخص "ضربة كركوك": تم إخطار بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

هل تدل رائحة الفم الكريهة على مشاكل صحيّة؟‎

2023-12-04 | 13:58
932 مشاهدة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print
Alsumaria Tv

مرض السكري قد يسبب رائحة كريهة في الفم والحلق
ارتفاع مستويات الغلوكوز يمكن أن يسبب نمو البكتيريا الضارة.

هل تدل رائحة الفم الكريهة على مشاكل صحيّة؟‎
قد تتراكم الكيتونات في الدم والبول وتسبب رائحة فم كريهة وهي حالة قد تهدد الحياة

مرض الكبد
إذا كانت رائحة الفم قوية وعفنة فهذه علامة على أن الكبد لا يقوم بتصفية المواد السامة.


أمراض الكلى
الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي قد يصابون برائحة فم كريهة

عندما تفشل الكلى لا تستطيع إخراج اليوريا الأيضية بكفاءة في البول، وتتراكم في الدم واللعاب.
ثم يحول الجسم اليوريا إلى الأمونيا ويسبب طعما مرا في الفم ورائحة كريهة.



فرط الميثيونين في الدم
هو زيادة في كتلة بناء بروتينية معينة. غالبا لا يظهرعلى الأشخاص المصابين به أي أعراض ولكن قد يسبب رائحة نَفَس أو عرق أو بول تشبه رائحة الملفوف المسلوق
>> انضم الى السومرية على واتساب 

إنفوغراف

علم وعالم

بالفيديو

اعلان
السعودية تنصح بتجنب السفر للعراق بسبب انتشار &quot;مرضين معديين&quot;
24.93%
04:23 | 2023-12-04
السعودية تنصح بتجنب السفر للعراق بسبب انتشار "مرضين معديين"
04:23 | 2023-12-04
السوداني يعلن دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ
19.88%
03:59 | 2023-12-03
السوداني يعلن دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ
03:59 | 2023-12-03
أسعار صرف الدولار في تعاملات الأسواق العراقية
14.03%
02:34 | 2023-12-03
أسعار صرف الدولار في تعاملات الأسواق العراقية
02:34 | 2023-12-03
ارتفاع طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار في أسواق العراق
8.61%
02:20 | 2023-12-04
ارتفاع طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار في أسواق العراق
02:20 | 2023-12-04
صادرات النفط العراقي إلى الأردن في تشرين الثاني 2023.. هذا سعر البرميل
8.58%
02:58 | 2023-12-03
صادرات النفط العراقي إلى الأردن في تشرين الثاني 2023.. هذا سعر البرميل
02:58 | 2023-12-03
الهيئة القضائية للانتخابات ترد طلب حل حزب تقدم (وثيقة)
8.44%
06:27 | 2023-12-03
الهيئة القضائية للانتخابات ترد طلب حل حزب تقدم (وثيقة)
06:27 | 2023-12-03
الأنواء الجوية: فرص لتساقط أمطار خلال الأسبوع الحالي
7.88%
02:27 | 2023-12-03
الأنواء الجوية: فرص لتساقط أمطار خلال الأسبوع الحالي
02:27 | 2023-12-03
المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً باستمرار الصلاحيات المالية والإدارية التي تدار بالوكالة
7.64%
04:16 | 2023-12-03
المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً باستمرار الصلاحيات المالية والإدارية التي تدار بالوكالة
04:16 | 2023-12-03
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.