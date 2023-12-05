هنري كيسنجر.. ساهم بالحرب العراقية الإيرانية واعتبر غزو بغداد "تحولا ديمقراطيا"

تقاسم جائزة نوبل للسلام مع الفيتنامي الشمالي لو دوك ثو لتوصلهما إلى اتفاق لإنهاء حرب فيتناموصف بعملاق الدبلوماسية الأميركيةوفقا لوكالة "إنترسبت" أن "يديه ملطخة بدماء ما لا يقل عن 3 ملايين شخص"توفي يوم الخميس 30 تشرين الثاني 2023اعتبر "رجل السلام" اذ أفضت جهوده إلى توقيع معاهدة بين مصر وإسرائيل بعد حرب 1973بحسب الكاتب محمد حسنين هيكل في كتابه "الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق"سعت الاستراتيجية الأمريكية بواسطة كيسنجر إلى ضرب إيران بالعراق، والعراق بإيرانلاستهلاك قوة بلدين لا يمكن الاطمئنان إليهما معا على المدى الطويلوقد ارسى سياسة "الاحتواء المزدوج" في حرب العراق ايرانفقال: "هذه أول حرب في التاريخ أتمنى أن لا يخرج بعدها منتصر، وإنما يخرج طرفاها وكلاهما مهزوم!""ان الهدف الذي نحاول الوصول اليه من جراء هذا النزاع يكمن في القضاء على من نعتبرهما قوتان معاديتان لأمريكا لا نحب لا العراق ولا إيران كلاهما عدو لمصالحنا الاستراتيجية في المنطقة والعالم"أما فيما يتعلق بغزو العراق 2003فقال: "أراد بوش تحويل العراق إلى نموذج لإمكانية التطور الديمقراطي داخل العالم العربي"وقد حذر عام 2010، مما وصفه بإهمال العراق.