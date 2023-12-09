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بطء اعمال وزارة الاعمار وارتفاع اعداد السيارات يخنق العاصمة

2023-12-09 | 07:48
819 مشاهدة
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Alsumaria Tv

يبدي البغداديون تذمرهم من بطء اعمال وزارة الاعمار التي سببت زحامات خانقة امتدت لكيلومترات عدة ، ما ادى الى شلل بحركة السير المكتظة اصلا بسبب اعداد السيارات المرتفع.

وكانه وزير يتربع على عرش وزارة منفصلة عن باقي مؤسسات الدولة، فليس من المعقول ان تبدأ جهة العمل دون دراسة او تخطيط لايجاد بدائل مؤقتة لحين انتهاء العمل ، فشوارع صارت وكأنها بحيرة تطفو عليها ملايين السيارات، بعد اللحظة الاولى لاعلان وزارة الاعمار البدء بانشاء مجسرات وانفاق من المفترض انها ستفك الاختناق لكنها سببت شللا برئة العاصمة.

تأخر المشاريع التي تقول وزارة الاعمار بانها بدأت بانجازها لكن الامر يحتاج وقتا، سبب زحامات بطوابير طويلة باتت تخنق المواطن البغدادي، رغم توجيه الحكومة الوزارة بالاسراع بانجاز تلك المشاريع، لكن الامر بات يمتد لساعات عدة لكي يصل المواطن وجهته بعد ان كان يستغرق دقائق معدودة، حتى يوم السبت المفترض ان تكون الحركة انسيابية فيه، صار كيوم دوام رسمي بسبب قطع الشوارع وتحويل المسارات رغم احتياج بغداد لمساحات اكبر بسبب اعداد السيارات المهول، الذي وصل لخمسة ملايين سيارة بحسب احصاءات.

هذا الحال الذي سيبقى لسنتين تقريبا حتى انجاز اخر مجسر بحسب تصريحات الوزراة، يبدو بانه سيثقل كاهل المواطن المتعب اصلا بهموم الشارع ومشاكل الكهرباء والماء والطرقات المتهالكة اصلا، بسبب عدم الالتفات لها والصفقات التي هدرت المليارات سلفا ، على مشاريع قيل بانها ستحسن واقع البلاد لكنها كما ترون.
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