هيئة النزاهة تدخل معركة الفساد الكبرى

في مواجهة هي الأشرس في معارك الفساد .. تتصاعد وتيرة اجراءات هيئة النزاهة لتصل هذه المرة الى رؤساء ومؤسسي الاحزاب.



من خلال تطبيق حملة من أين لك هذا؟ عن الكسب غير المشروع التي لاتقتصر فقط على الموظفين والمسؤولين وستشمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، كما انها ستطرح تعديلا لقانونها وسيشمل وضع دائرة جديدة تسمى دائرة التفتيش التي تتضمن التفتيش والبحث في الوزارات قبل حصول الجريمة وفي حال تطبيقه سيمنح الهيئة القدرة على مكافحة الفساد بنسبة تسعين بالمئة كما تقول ، وعن امكانية تحقيق الاهداف المنشودة يرى المتتبعون للمشهد ان تطبيق الحملة بعيدا عن الضغوطات الحزبية سيمكن الهيئة من الاطاحة باسماء لها ثقلها في العملية السياسية خلال الفترات المقبلة.

لكن تبقى الاجابة غير معلنة وواضحة عن موعد تطبيقها هل ستستبق العملية الانتخابية ام ستكون بعدها ؟