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أكثر من مجرد “فيتامين سي”.. البرتقال وفوائده المتعددة

2023-12-15 | 02:37
369 مشاهدة
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البرتقال مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة خاصة في موسم الشتاء

عندما تكون الفيروسات نشطة ثبت أن تناول البرتقال يحسن الأداء المعرفي لدى الرجال

ويقلل من خطر إصابة النساء بالجلطة الدماغية

اليكم أهم خصائصه المفيدة:

يعزز المناعة:

فيتامين C يعزز الجهاز المناعي المقاوم للفيروسات يقوي الأوعية الدموية:

يحمي فيتامين C جدران الأوعية الدموية من الترسبات

الوقاية من الإصابة بحصوات الكلى:

عصير البرتقال يرفع مؤشر рН مما يمنع تكون الحصى

التخلص من التعب المزمن: يخفف القلق والاكتئاب

لاحتوائه على زيت الليمونين المنشط

يحسن تدفق الدم:

يساعد التدليك بزيت البرتقال على تحسين تدفق الدم

في الأوعية الدموية
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