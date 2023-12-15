أكثر من مجرد “فيتامين سي”.. البرتقال وفوائده المتعددة

عندما تكون الفيروسات نشطة ثبت أن تناول البرتقال يحسن الأداء المعرفي لدى الرجالويقلل من خطر إصابة النساء بالجلطة الدماغيةاليكم أهم خصائصه المفيدة:يعزز المناعة:فيتامين C يعزز الجهاز المناعي المقاوم للفيروسات يقوي الأوعية الدموية:يحمي فيتامين C جدران الأوعية الدموية من الترسباتالوقاية من الإصابة بحصوات الكلى:عصير البرتقال يرفع مؤشر рН مما يمنع تكون الحصىالتخلص من التعب المزمن: يخفف القلق والاكتئابلاحتوائه على زيت الليمونين المنشطيحسن تدفق الدم:يساعد التدليك بزيت البرتقال على تحسين تدفق الدمفي الأوعية الدموية