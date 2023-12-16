ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة

تقليل الالتهابات:



-تساعد في منع أمراض القلب والسكري لغناها بمضادات الأكسدة وفيتامين C



وقاية من أمراض القلب:



-تحمي القلب والأوعية الدموية من خلال دعم ضغط الدم الصحي

ومستويات الكوليسترول كما تقلل نسبة الدهون في الدم



تعزيز صحة الدماغ:



تحافظ على الوظيفة الإدراكية مع التقدم في العمر

وتعزز صحة الدماغ لاحتوائها على مادة البوليفينول

تحسين عملية الهضم:



تمنع الإمساك بفضل محتواها العالي من الألياف وتغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء





التحكم في نسبة السكر بالدم :

تساعد في إبطاء امتصاص السكر وتحسن مقاومة الأنسولين



إن الفراولة آمنة بشكل عام لمعظم الناس

وانما حساسية الفراولة ممكنة ولكنها غير شائعة



وتشمل أعراضها:

-الصداع

-الطفح الجلدي

-اضطراب المعدة

-الربو