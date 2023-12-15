بالفيديو.. اليكم عملية التصويت الخاص لإنتخابات مجالس المحافظات

عدد الناخبين للتصويت الخاص من القوات الامنية يبلغ اكثر من مليون ناخب يحق لهم التصويت من خلال خمسمئةٍ وخمسةٍ وستين مركز اقتراع وبواقع الفين وثلاثمئةٍ وسبعةٍ وستين محطةً موزعةً في عموم البلاد .



اما النازحون فيبلغ عددهم ثمانية وأربعون ألفاً ومئتان وستون يحق لهم التصويت من خلال خمسة وثلاثين مركز اقتراع وبواقع مئة وعشرين محطة .



وبعد يومين من الان سينطلق ايضا التصويت العام فعدد الناخبين يبلغ اكثر من خمسة عشر مليون ناخب يحق لهم الادلاء باصواتهم من خلال سبعة الاف ومئة وستة وستين مركز اقتراع وبواقع خمسة وثلاثين الفا وخمسمئة وثلاثة وخمسين محطة اقتراع في عموم البلاد .

وبالحديث عن الخطة الأمنية فقد انطلقت مبكرا وبدأت القطعات الأمنية بالانتشار بعد دخولها حالة الإنذار (ج)، فالانتخابات الحالية هي الأولى التي لم تشهد غلق المطارات والموانئ ولا حظر تجوال او منع التحرك بين المحافظات .





وستكون هذه اول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ نيسان الفين وثلاثة عشر، وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة، من الحكومة المركزية في بغداد وفقا للدستور العراقي .

*انطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات

*عدد الناخبين من منتسبي القوات الامنية 1.002.393

*عدد مراكز اقتراع المنتسبين 565 وبواقع 2367 محطة

*عدد الناخبين من النازحين 48.260

*عدد مراكز اقتراع النازحين 35 وبواقع 120 محطة

*عدد الناخبين للتصويت العام 15.108.135

*عدد مراكز الاقتراع العام 7166 وبواقع 35.553 محطة

*القطعات الأمنية بدأت بالانتشار مبكرا ودخلت حالة الانذار القصوى

*الانتخابات الحالية لا تشهد غلق المطارات والموانئ ولا حظرا للتجوال

*هذه اول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ نيسان 2013

*تتولى مجالس المحافظات اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين

* لها صلاحيات في الاقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع