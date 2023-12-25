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بالفيديو.. حصة كوتا الأقليات في مجالس المحافظات

2023-12-25 | 07:38
260 مشاهدة
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مع قرب اعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية والتي أجريت في الثامن عشر من شهر كانون الأول الحالي، تظهر تساؤلات عن حصة كوتا الأقليات في مجالس المحافظات والتي يتنافس عليها قرابة خمسين مرشحاً.


بحسب احصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فأن عدد مقاعد مجالس المحافظات عدا اقليم كردستان بلغت مئتين وخمسة وثمانين خصصت منها وفق نظام الكوتا عشرة مقاعد أي أقل من اربعة بالمئة من مجموع مقاعد مجالس المحافظات تذهب النسبة الاكبر منها الى المكون المسيحي بواقع اربعة مقاعد موزعة على أربع محافظات وهي بغداد ونينوى وكركوك والبصرة، بينما يملك الصابئة المندائيون مقعدي كوتا أحدهما في مجلس محافظة بغداد والآخر في مجلس محافظة ميسان.



- 10 مقاعد مخصصة للاقليات ضمن نظام الكوتا

- نسبة مقاعد الكوتا تبلغ 4% من مجموع مقاعد مجالس المحافظات

- المكون المسيحي يحظى باربعة مقاعد موزعة في محافظات

- بغداد

- نينوى

- كركوك

- البصرة

- حصة الصابئة المندائيين مقعدان من مقاعد الكوتا موزعة في

- بغداد

- ميسان


واسوةً بالصابئة، يحظى الكرد الفيليون بمقعدي كوتا في محافظتين أحدهما في مجلس محافظة بغداد والآخر في مجلس محافظة واسط ,, وللايزيديين مقعد كوتا وحيد في عموم العراق ضمن مجلس محافظة نينوى ولدى الشبك مقعد كوتا وحيد في مجلس محافظة نينوى.


- مقعدان للكرد الفيليين ضمن الكوتا موزعان في

- بغداد

- واسط

- يحظى الشبك بمقعد كوتا واحد في محافظة نينوى

ولم يخصص أي مقعد لكل من المكون الكاكائي، البهائية والأرمن في مجالس المحافظات، لكن الكاكائيين يملكون مقعداً وحيداً في مجلس محافظة حلبجة الذي لم يُشكّل بعد.

- مكونات لم يخصص لها مقعد كوتا

- المكون الكاكائي

- البهائية

- الأرمن
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بالفيديو

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