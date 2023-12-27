Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نجم برشلونة على رادار ناديين أحدهما عربي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالفيديو: قرارت مهمة لا تؤجلها للعام الجديد!

2023-12-27 | 14:56
168 مشاهدة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print
Alsumaria Tv

نهاية عام وبداية آخر جديد
فرصة لإعادة تقييم الأولويات واتخاذ قرارات تغير حياتنا نحو الأفضل

بحسب الكاتبة الروسية إيلينا نيكيتينا، هذه هي الخطوات التي يجب اتخاذها قبل نهاية هذه السنة :

وضع خطط
ضع توقعات للعام المقبل وفكّر بخطوات تساعدك على تحقيق أهدافك الشخصية

تسديد الديون
احرص على تسديد ما أمكن من ديونك قبل دخول العام الجديد

حل مشاكل العمل
من الضروري حل جميع المشاكل العالقة في العمل قبل حلول العام الجديد

مراجعة الوضع الصحي
العام الجديد فرصة لمراجعة الوضع الصحي والتخلص من مشاكلك الصحية

تقييم إنجازات العام
انه الوقت المناسب للتفكير في الدروس المستفادة من العام الحالي وتقييم ما حققته من أهداف

حدّد هدفا واحدا
 التزم بالقيام بتغيير واحد مهم على الأقل خلال العام الجديد حتى تزداد فرص النجاح

اعتذر للآخرين
عيد رأس السنة فرصة للاعتذار لمن أسأت لهم عبر كلمات لطيفة أو هدية بسيطة

تخلص من العراقيل
تخلّص من الأفكار السلبية والأشخاص الذين يعيقونك عن تحقيق أهدافك

>> انضم الى السومرية على واتساب 

خاص السومرية

بالفيديو

إنفوغراف

منوعات

اعلان
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
32.46%
15:51 | 2023-12-27
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
15:51 | 2023-12-27
الدولار يتراجع أمام الدينار.. انخفاض يطرأ على سعر الصرف بالأسواق العراقية
13.63%
02:45 | 2023-12-28
الدولار يتراجع أمام الدينار.. انخفاض يطرأ على سعر الصرف بالأسواق العراقية
02:45 | 2023-12-28
بينها &quot;مترو بغداد&quot;.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة خلال جلسة اليوم
12.54%
11:43 | 2023-12-26
بينها "مترو بغداد".. مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة خلال جلسة اليوم
11:43 | 2023-12-26
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق تسجل ارتفاعا اليوم
10.69%
02:15 | 2023-12-27
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق تسجل ارتفاعا اليوم
02:15 | 2023-12-27
ملكة جمال العراق السابقة تزور &quot;غلاف غزة&quot; وتتضامن مع إسرائيل
8.62%
10:17 | 2023-12-27
ملكة جمال العراق السابقة تزور "غلاف غزة" وتتضامن مع إسرائيل
10:17 | 2023-12-27
المالية تصدر توجيها جديدا لموظفيها
7.64%
08:37 | 2023-12-28
المالية تصدر توجيها جديدا لموظفيها
08:37 | 2023-12-28
قبيل انطلاق كأس آسيا.. اليابان تتلقى ضربة قوية
7.29%
14:13 | 2023-12-27
قبيل انطلاق كأس آسيا.. اليابان تتلقى ضربة قوية
14:13 | 2023-12-27
الكرخ الثانية تخول ادارات المدارس بتعطيل الدوام ليوم غد
7.12%
16:53 | 2023-12-27
الكرخ الثانية تخول ادارات المدارس بتعطيل الدوام ليوم غد
16:53 | 2023-12-27
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.