بالفيديو: قرارت مهمة لا تؤجلها للعام الجديد!

بحسب الكاتبة الروسية إيلينا نيكيتينا، هذه هي الخطوات التي يجب اتخاذها قبل نهاية هذه السنة :ضع توقعات للعام المقبل وفكّر بخطوات تساعدك على تحقيق أهدافك الشخصيةاحرص على تسديد ما أمكن من ديونك قبل دخول العام الجديدمن الضروري حل جميع المشاكل العالقة في العمل قبل حلول العام الجديدالعام الجديد فرصة لمراجعة الوضع الصحي والتخلص من مشاكلك الصحيةانه الوقت المناسب للتفكير في الدروس المستفادة من العام الحالي وتقييم ما حققته من أهدافالتزم بالقيام بتغيير واحد مهم على الأقل خلال العام الجديد حتى تزداد فرص النجاحعيد رأس السنة فرصة للاعتذار لمن أسأت لهم عبر كلمات لطيفة أو هدية بسيطةتخلّص من الأفكار السلبية والأشخاص الذين يعيقونك عن تحقيق أهدافك