بالفيديو: قرارت مهمة لا تؤجلها للعام الجديد!

بحسب الكاتبة الروسية إيلينا نيكيتينا، هذه هي الخطوات التي يجب اتخاذها قبل نهاية هذه السنة :
وضع خطط
ضع توقعات للعام المقبل وفكّر بخطوات تساعدك على تحقيق أهدافك الشخصية
تسديد الديون
احرص على تسديد ما أمكن من ديونك قبل دخول العام الجديد
حل مشاكل العمل
من الضروري حل جميع المشاكل العالقة في العمل قبل حلول العام الجديد
مراجعة الوضع الصحي
العام الجديد فرصة لمراجعة الوضع الصحي والتخلص من مشاكلك الصحية
تقييم إنجازات العام
انه الوقت المناسب للتفكير في الدروس المستفادة من العام الحالي وتقييم ما حققته من أهداف
حدّد هدفا واحدا
التزم بالقيام بتغيير واحد مهم على الأقل خلال العام الجديد حتى تزداد فرص النجاح
اعتذر للآخرين
عيد رأس السنة فرصة للاعتذار لمن أسأت لهم عبر كلمات لطيفة أو هدية بسيطة
تخلص من العراقيل
تخلّص من الأفكار السلبية والأشخاص الذين يعيقونك عن تحقيق أهدافك