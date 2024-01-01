10 نصائح لتحقيق أهداف العام الجديد!





2- ابحث عن من يشاركك هدفك

حاوط نفسك بأشخاص يشاركونك الأهداف نفسها ويحفزونك على تحقيقها



3- لست مجبرا على التغيير

ابتعد عن التوتر الذي يرافق القرارات الجديدة.

وتذكّر أن كل ما تخطط له هو احتمال وليس حقيقة واجبة الحدوث



4- لا تنتظر العام الجديد

إذا كنت جاهزا للتغيير فابدأ بنفسك من اليوم ولا تنتظر أوّل يوم من العام الجديد.



5- اختر قراراتك

اختر القرارات التي ستجعلك أسعد في حياتك

وليس القرارات المشتركة التي يتخذها كافة الناس



6- اختر هدفا عاما

اختر هدفا عاما للعام الجديد

فاختيار موضوع عام موحد يحفز العقل على تحقيق الأهداف



7- حقق هدفك بدقيقتين

اتبع قاعدة الدقيقتين التي تنصّ على أن نمنح

كل سلوك جديد نتمنى أن يتحول إلى عادة مدة دقيقتين فقط لتنفيذه كل يوم



8- ابتعد عن المغريات

تكشف الدراسات أنّ الأشخاص الذين ينجحون في تحقيق أهدافهم

هم أشخاص يظهرون أكبر قدر من ضبط النفس من خلال الابتعاد عن المغريات



9- تقبّل الفشل

الفشل في الخطط الجديدة أمر طبيعي ومتوقّع

لذا تخطي الفشل هو أول خطوة لتحقيق الأهداف المرجوّة



10- احتفل بكل خطوة

الاحتفال من أهم المشاعر التي تدفع الناس للقيام بمزيد من السلوكيات الإيجابية

والاقتراب أكثر من تحقيق الأهداف





