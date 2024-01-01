بالفيديو .. ما علاقة البرد بمرض الانسان؟

نزلات البرد والأنفلونزا تسببها الفيروساتتنتشر الفيروسات عن طريق استنشاق الرذاذوالجزيئات التنفسية الصادرة عن الأشخاص المرضىأو الأكل أو الشرب بعدهمأو لمس الأسطح الملوثة ثم لمس عينيك أو أنفك أو فمكمع انخفاض درجة الحرارة، تتضاعف قابلية الجسم للإصابة بالعدوى الفيروسيةفدرجات الحرارة الباردة تساعد فيروس الأنفلونزا على البقاء على قيد الحياةوالانخفاض الكبير في درجة حرارة الجسم نتيجة التعرض للبرد الشديديؤدي إلى هبوط الجهاز المناعيمما يفسّر تكاثر الأمراض وانتشار الفيروسات خلال فصل الشتاء أكثر من غيره