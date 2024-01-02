بالفيديو .. أطعمة ونصائح مفيدة لصحة العين

يساعد بإنتاج الميلانين الذي يحمي من الضوء الأزرقلغناه بالفيتامين Aيحمي خلايا العين من التلف لاحتوائه على فيتاميني C و Eوهما من مضادات الأكسدةيحميان الخلايا من التلف وهي مصادر جيدة للأليافلغناها بفيتامينات مضادة للأكسدة"السلمون والماكريل" غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنيةولها فوائد عديدة لصحة العيون"العدس والفاصوليا" غنية باللوتين والزياكسانثينوتعتبر مصدرا جيدا للألياف والبروتين الحامية لصحة العينينغني بفيتاميني A و E المضادة للأكسدةتساعد على حماية الخلايا من التلف ومصدر جيد للبروتينيساعد على حماية العين من (الضمور البقعي) المرتبط بالعمرلاحتواءه على مضادات أكسدة فعالة، كفيتامينات C و E، اللوتين، والزيكسانثين.•⁠ ⁠ارتداء النظارات الشمسية لحجب الأشعة فوق البنفسجية•⁠ ⁠تجنب التدخين•⁠ ⁠الحفاظ على وزن صحي•⁠ ⁠التحكم في ضغط الدم•⁠ ⁠التحكم في نسبة السكر في الدم