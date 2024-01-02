بالفيديو .. أطعمة ونصائح مفيدة لصحة العين

الجزر
يساعد بإنتاج الميلانين الذي يحمي من الضوء الأزرق
لغناه بالفيتامين A
السبانخ و الخضروات الورقية
يحمي خلايا العين من التلف لاحتوائه على فيتاميني C و E
وهما من مضادات الأكسدة
البرتقال والتوت
يحميان الخلايا من التلف وهي مصادر جيدة للألياف
لغناها بفيتامينات مضادة للأكسدة
الأسماك الدهنية
"السلمون والماكريل" غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية
ولها فوائد عديدة لصحة العيون
البقوليات
"العدس والفاصوليا" غنية باللوتين والزياكسانثين
وتعتبر مصدرا جيدا للألياف والبروتين الحامية لصحة العينين
البيض
غني بفيتاميني A و E المضادة للأكسدة
تساعد على حماية الخلايا من التلف ومصدر جيد للبروتين
الشاي الأخضر
يساعد على حماية العين من (الضمور البقعي) المرتبط بالعمر
لاحتواءه على مضادات أكسدة فعالة، كفيتامينات C و E، اللوتين، والزيكسانثين.
نصائح للحفاظ على صحة العينين
• ارتداء النظارات الشمسية لحجب الأشعة فوق البنفسجية
• تجنب التدخين
• الحفاظ على وزن صحي
• التحكم في ضغط الدم
• التحكم في نسبة السكر في الدم