أمراض خفية في الجلد.. لا تغفل عنها!

الجلد من أكبر المكونات وأكثرها وضوحا في جسم الإنسانبعض العلامات على الجلد تُعتبر مؤشرا لأمراض خفيّةالحمامى المهاجرةطفح جلدي دائري الشكلالسبب: الإصابة بداء "لايم" الناتج عن لدغة حشرة القرادالفرفريةطفح جلدي من النقاط الأرجوانية أو الحمراء الصغيرةالسبب: تجمع الدم في طبقة أعمق من الجلدالعناكب الجلديةطفح جلدي يشبه العنكبوتالسبب: مشكلة محتملة داخل شرايين الجلدالشواك الأسودتغيرات في ثنايا الجلد عادة حول الإبطين أو الرقبةالسبب: اضطرابات غذائيةطفح الفراشةطفح جلدي أرجواني-أحمر مثل أجنحة الفراشةالسبب: اضطرابات القلب أو غيرها