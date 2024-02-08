أمراض خفية في الجلد.. لا تغفل عنها!

الجلد من أكبر المكونات وأكثرها وضوحا في جسم الإنسان
بعض العلامات على الجلد تُعتبر مؤشرا لأمراض خفيّة
الحمامى المهاجرة
طفح جلدي دائري الشكل
السبب: الإصابة بداء "لايم" الناتج عن لدغة حشرة القراد
الفرفرية
طفح جلدي من النقاط الأرجوانية أو الحمراء الصغيرة
السبب: تجمع الدم في طبقة أعمق من الجلد
العناكب الجلدية
طفح جلدي يشبه العنكبوت
السبب: مشكلة محتملة داخل شرايين الجلد
الشواك الأسود
تغيرات في ثنايا الجلد عادة حول الإبطين أو الرقبة
السبب: اضطرابات غذائية
طفح الفراشة
طفح جلدي أرجواني-أحمر مثل أجنحة الفراشة
السبب: اضطرابات القلب أو غيرها