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الملك الذي تنازل عن العرش من أجل الحب.. حكاية الملك إدوارد الثامن

2024-02-13 | 09:07
125 مشاهدة
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هو إدوارد ألبرت كريستيان جورج أندرو باتريك ديفيد، اصبح ملك بريطانيا لمدة سنة واحدة عام 1936، تنازل عن العرش طواعية من أجل واليس سيمبسون.

ما قصة هذا الحب؟

بدأت صداقته مع الأمريكية واليس عام 1930 ووقع في غرامها عام 1934
وكانت سيمبسون تطلقت عام 1927 
ثم تزوجت من إرنست سيمبسون عام 1928
الذي كان في دائرة الأصدقاء المقربين من الأمير إدوارد

توفي والد إدوارد قبل أن يتمكن من مناقشة الأمر معه
فأصبح ملكا

لكن الملك بصفته الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا 
لا يمكنه الزواج من -مطلقة-

تعرّضت علاقتهما لمعارضة شرسة 
وظهرت كلمة "التنازل عن العرش" في الصحف للمرة الاولى


في 10 كانون الأول عام 1936 تنازل الملك عن العرش
وتزوج واليس في فرنسا عام 1937

منح الملك الجديد جورج السادس شقيقه الأكبر لقب "دوق وندسور"
لكنه رفض منح دوقة وندسور رتبة "صاحبة السمو الملكي"

بعد وفاتهما، تم دفن الدوق والدوقة -جنبا إلى جنب- في قلعة وندسور
 
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