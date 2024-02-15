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6 حوادث مأساوية في مدن الملاهي في العراق منذ 2018

2024-02-15 | 04:17
717 مشاهدة
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لحظات فرح تتحوّل إلى كارثة وأوقات لهو تنتهي بفاجعة!
نتيجة غياب شروط السلامة ،كَثرت الحوادث المأساوية في العراق!

آخرها يوم الاثنين 12 شباط 2024 في واسط
عندما سقطت إحدى الألعاب في مدينة الأحلام
ونتج عنها اصابة 18 طفلا بجروح خطيرة

هي الحادثة الأولى من نوعها في العام 2024
سبقتها 6 حوادث مشابهة خلال السنوات الخمس الماضية
في آب 2022 في السليمانية
سقطت "سفينة نوح" في مدينة للألعاب داخل "بارك دروازة"
14 شخصا أصيبوا جرّاء هذه الحادثة
في أواخر عام 2022 في شمال البصرة
انقطعت إحدى سلاسل لعبة "البرج" ضمن مدينة العاب الملتقى في قضاء القرنة
تم تسجيل 7 إصابات طفيفة حينها
في أيار 2022 في جنوب الناصرية
سقطت احدى عربات الصحن الدوار في مدينة ألعاب وسط سوق الشيوخ
جُرح ثلاث أطفال في هذه الواقعة
في حزيران 2019 في الموصل
سقطت طفلة من احدى الالعاب المرتفعة في مدينة الألعاب
وكانت إصابتها خطيرة في الرأس

في عام 2018 في البصرة
سقطت لعبة "الناعور" في مدينة للألعاب
ما أدى الى إصابة بعض الأطفال والمواطنين
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