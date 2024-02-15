6 حوادث مأساوية في مدن الملاهي في العراق منذ 2018

آخرها يوم الاثنين 12 شباط 2024 في واسطعندما سقطت إحدى الألعاب في مدينة الأحلامونتج عنها اصابة 18 طفلا بجروح خطيرةهي الحادثة الأولى من نوعها في العام 2024سبقتها 6 حوادث مشابهة خلال السنوات الخمس الماضيةفي آب 2022 في السليمانيةسقطت "سفينة نوح" في مدينة للألعاب داخل "بارك دروازة"14 شخصا أصيبوا جرّاء هذه الحادثةفي أواخر عام 2022 في شمال البصرةانقطعت إحدى سلاسل لعبة "البرج" ضمن مدينة العاب الملتقى في قضاء القرنةتم تسجيل 7 إصابات طفيفة حينهافي أيار 2022 في جنوب الناصريةسقطت احدى عربات الصحن الدوار في مدينة ألعاب وسط سوق الشيوخجُرح ثلاث أطفال في هذه الواقعةفي حزيران 2019 في الموصلسقطت طفلة من احدى الالعاب المرتفعة في مدينة الألعابوكانت إصابتها خطيرة في الرأسفي عام 2018 في البصرةسقطت لعبة "الناعور" في مدينة للألعابما أدى الى إصابة بعض الأطفال والمواطنين