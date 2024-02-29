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مشكلة تساقط الشعر.. أسبابها وطرق العلاج

2024-02-29 | 10:30 2024-02-29T10:30:00+00:00
153 مشاهدة
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من الطبيعي فقدان ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميا مع ظهور بصيلات بديلة
لكن التساقط بشكل ملحوظ "دفعة واحدة" او ظهور بقع الصلع، له أسباب منها :


1. العامل الوراثي
تاريخ العائلة هو العامل الأكبر الذي يحدد فقدان الشعر مع تقدمك في السن
ويُلاحظ بتراجع خط الشعر بمقدمة الرأس او توسع المنطقة الدائرية بالفروة.

2. التغيرات الهرمونية
التغير في مستويات الهرمونات لدى الرجال وانقطاع فترة الطمث لدى النساء
يؤدي إلى التساقط بشكل مؤقت ويبدأ عند تاج الرأس.
 
3. الثعلبة
مرض يهاجم الجهاز المناعي لبصيلات الشعر ويحدث بأي مكان في الجسم
وسببه نقص الحديد والإجهاد
يمكن أن يتحول داء الثعلبة إلى داء شامل

4. الأدوية
تناول علاجات السرطان والتهاب المفاصل ومشاكل القلب والاكتئاب
يمكن أن تؤدي جميعها إلى تساقط الشعر.

5. نقص التغذية
عدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية الصحيحة
قد يكون السبب في تساقط الشعر
 
العلاج:
لا يوجد علاج اثبت فعاليته لعلاج الصلع الوراثي او الثعلبة
عليك مراجعة الطبيب بحال تغير مستوى الهرمونات
الالتزام بنظام تغذية غني بالبروتين والحديد
إيقاف تناول أدوية لكن بعد استشارة الطبيب

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