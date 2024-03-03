10 مدن عظيمة عبر التاريخ لم تعد موجودة.. فيديو

بومبي مدينة الاستجمام الإيطالية والبركان الثائر
توقف عندها الزمن بعد انفجار بركان "جبل فيزوف"
مغطياً المدينة بالكامل تحت طبقات سميكة من الرماد البركاني
طروادة مدينة الحرب الخالدة في تركيا
دفنت طروادة تحت طبقات من الرواسب بسبب عدّة عوامل:
الحروب والتراجع الإقتصادي والكوارث الطبيعية
نينوى أكبر مدينة للإمبراطورية الآشورية في العراق
نهاية مدينة نينوى كانت على يد الميديين والبابليين
بعد أن اقتحموها وخلفوا وراءهم دماراً لم يسبق له مثيل
برسبوليس عاصمة ملوك الأخمينيين في إيران
عبارة عن مجمع ضخم يضم القصور ومقابر الملوك
عام 321 ق.م أضرم الاسکندر المقدوني النار فيها ودمرها بالكامل
ليبتيس ماغنا مدينة الإمبراطورية الرومانية
تدهورت أهمية المدينة بسبب التغيرات في التجارة
ودُمّرت بشكل كبير بسبب تسونامي في عام 365م
تدمر مدينة وسط الصحراء السورية
إختفت مدينة تدمر عن الوجود بسبب الحروب والإهمال
مما أدى إلى انحدارها وفقدان سكانها تدريجياً
موهينجو دارو أطلال أثرية في باكستان
اختفت بسبب التغيرات البيئية والغزوات المتكررة
مما أدى إلى اخلائها واختفائها في النهاية
قرطاج الإمبراطورية التجارية في تونس
سقطت قرطاج عام 440 م وتعرضت معالمها إلى النهب والتدمير
وتم بيع جميع سكانها المتبقين كعبيد
أفسس أيقونة البحر الأبيض المتوسط
التحولات في طرق التجارة وتراجع الأهمية الاقتصادية
هي أبرز أسباب إختفاء أفسس
هيركولانيوم في إيطاليا وقد سُميت على اسم البطل هرقل
دُفنت المدينة تحت طبقات من الرماد البركاني
بعد ثوران جبل فيزوف في عام 79 ميلادي