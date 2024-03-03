10 مدن عظيمة عبر التاريخ لم تعد موجودة.. فيديو

توقف عندها الزمن بعد انفجار بركان "جبل فيزوف"مغطياً المدينة بالكامل تحت طبقات سميكة من الرماد البركانيدفنت طروادة تحت طبقات من الرواسب بسبب عدّة عوامل:الحروب والتراجع الإقتصادي والكوارث الطبيعيةنهاية مدينة نينوى كانت على يد الميديين والبابليينبعد أن اقتحموها وخلفوا وراءهم دماراً لم يسبق له مثيلعبارة عن مجمع ضخم يضم القصور ومقابر الملوكعام 321 ق.م أضرم الاسکندر المقدوني النار فيها ودمرها بالكاملتدهورت أهمية المدينة بسبب التغيرات في التجارةودُمّرت بشكل كبير بسبب تسونامي في عام 365مإختفت مدينة تدمر عن الوجود بسبب الحروب والإهمالمما أدى إلى انحدارها وفقدان سكانها تدريجياًاختفت بسبب التغيرات البيئية والغزوات المتكررةمما أدى إلى اخلائها واختفائها في النهايةسقطت قرطاج عام 440 م وتعرضت معالمها إلى النهب والتدميروتم بيع جميع سكانها المتبقين كعبيدالتحولات في طرق التجارة وتراجع الأهمية الاقتصاديةهي أبرز أسباب إختفاء أفسسدُفنت المدينة تحت طبقات من الرماد البركانيبعد ثوران جبل فيزوف في عام 79 ميلادي