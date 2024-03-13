Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حريق داخل نهر الفرات في الكوفة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أبرز الأكلات الجنوبية في العراق

2024-03-13 | 03:30 2024-03-13T03:30:00+00:00
464 مشاهدة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print
Alsumaria Tv

شنو اللي مجربينه من الأكلات الجنوبية؟

حلاوة نهر خوز

دولمة

مسموطة سمك

سمك مسگوف

مدگوگة

شبزي

خباز تولة

>> انضم الى السومرية على واتساب 

السومرية

العراق

أطباق جنوبية

اعلان
السيد السيستاني يحدد غرة شهر رمضان
16.12%
11:20 | 2024-03-11
السيد السيستاني يحدد غرة شهر رمضان
11:20 | 2024-03-11
نشر أول صورة لهلال شهر رمضان (شاهد)
14.32%
07:00 | 2024-03-11
نشر أول صورة لهلال شهر رمضان (شاهد)
07:00 | 2024-03-11
الأعرجي يحدد عاملاً لحسم رئاسة البرلمان.. شرط وحيد لجلوس الصدر مع المالكي
13.61%
17:27 | 2024-03-12
الأعرجي يحدد عاملاً لحسم رئاسة البرلمان.. شرط وحيد لجلوس الصدر مع المالكي
17:27 | 2024-03-12
بالصور.. هلال شهر رمضان يزين سماء العراق
13.38%
11:28 | 2024-03-11
بالصور.. هلال شهر رمضان يزين سماء العراق
11:28 | 2024-03-11
المرور تحدد موعد تفعيل الإشارة الذكية والرادارات في الطرق السريعة
12.19%
06:42 | 2024-03-12
المرور تحدد موعد تفعيل الإشارة الذكية والرادارات في الطرق السريعة
06:42 | 2024-03-12
تحديد أوقات الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية
11.49%
11:16 | 2024-03-12
تحديد أوقات الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية
11:16 | 2024-03-12
المحكمة الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري
9.7%
06:54 | 2024-03-12
المحكمة الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري
06:54 | 2024-03-12
صدور أمر قبض وتفتيش جديد بحق وزير النقل الأسبق
9.19%
09:02 | 2024-03-11
صدور أمر قبض وتفتيش جديد بحق وزير النقل الأسبق
09:02 | 2024-03-11
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.