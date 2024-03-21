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غالبتيهم رحلوا.. شعراء عراقيون غُنت قصائدهم

2024-03-21 | 06:52 2024-03-21T06:52:07+00:00
539 مشاهدة
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من السياب والجواهري وليس انتهاء بالميالي.. شعراء عراقيون غُنت قصائدهم

يعتبر العراق منبع الشعراء والأدباء العمالقة
ومن أكثر الدول التي ساهمت في تطور
أساليب الأدب والفن والشعر
اليكم أجمل القصائد العراقية المغناة

الشاعر: بدر شاكر السياب
الاغنية: انشودة المطر
المطرب: محمد عبده
"عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحَرْ
أو شُرفتان راحَ ينأى عنهما القمرْ
عيناكِ حين تَبسمانِ تورقُ الكروم
وترقص الأضواء كالأقمار في نهَرْ"
 
الشاعر: محمد مهدي الجواهري
الاغنية: دجلة الخير
المطرب: فؤاد سالم

"يا دجلةَ الخيرِ يا أُمَّ البستاتينِ
حييتُ سفحَك ظمآناً ألوذُ به
لوذَ الحمائمِ بين الماءِ والطين"
 
الشاعر: مظفر النواب
الاغنية: البنفسج
المطرب: ياس خضر

"يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج
ياحلم يمامش بمامش
طبع كلبي من طباعك ذهب"
 
الشاعر: ناظم السماوي
الاغنية: يا حريمة
المطرب: حسين نعمة

"يا حريمة انباگت الچلمات من فوگ الشفايف
يا حريمة سنينك العشرين ما مرها العشگ
والعشگ خايف"
 
الشاعر: حسين المرواني
الاغنية: أنا وليلى
المطرب: كاظم الساهر

"نفيتُ وأستوطنَ الأغرابُ في بلديْ
و دمّروا كلّ أشيائي الحبيباتي"


الشاعر: كريم العراقي
الاغنية: ها حبيبي
المطرب: كاظم الساهر

"ابتسم هدي أعصابك
خلي راسك بين أيديا
وخذ بوسة صلح مني
كافي تدلل علياّ"


الشاعر: عباس جيجان
الاغنية: يا حمام الدوح
المطرب: حسام الرسام

" يا حمام الدوح وشمالك تون
انته ربع الي اون ونيته
موش بس انته يمر بيك الحزن
انا حزني من الصغر ربيته"
 
الشاعر: عبد الكريم العلاف
الاغنية: قلبك صخر جلمود
المطربة: سليمة مراد

"گلبك صخر جلمود ما حن عليه
وإنت بطرب وبكيف
والـ بيّه بيّه"


الشاعر: كاظم السعدي
الاغنية: كلنا العراق
المطرب: حسين الجسمي

"حبَيْبة أم كذيلة
رائعة وجميلة
ألف ليلة وليلة
حب وغرام"
 
الشاعر: ضياء الميالي
الاغنية: مو كالوا جديد الوطن
المطرب: حسام الرسام

"قبل خنساء وحدة وكلهم يعزون هسة بكل زقاق وكل فرع خنسة قبل ما ننسة ميت لو تمر سنين وهسة الصبح ندفن والعصر ننسه"

أي القصائد المغناة أحب إليك؟

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