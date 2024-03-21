غالبتيهم رحلوا.. شعراء عراقيون غُنت قصائدهم

يعتبر العراق منبع الشعراء والأدباء العمالقة
ومن أكثر الدول التي ساهمت في تطور
أساليب الأدب والفن والشعر
اليكم أجمل القصائد العراقية المغناة
الشاعر:
بدر شاكر السياب
الاغنية:
انشودة المطر
المطرب:
محمد عبده
"عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحَرْ
أو شُرفتان راحَ ينأى عنهما القمرْ
عيناكِ حين تَبسمانِ تورقُ الكروم
وترقص الأضواء كالأقمار في نهَرْ"
الشاعر: محمد مهدي الجواهري
الاغنية: دجلة الخير
المطرب: فؤاد سالم
"يا دجلةَ الخيرِ يا أُمَّ البستاتينِ
حييتُ سفحَك ظمآناً ألوذُ به
لوذَ الحمائمِ بين الماءِ والطين"
الشاعر: مظفر النواب
الاغنية: البنفسج
المطرب: ياس خضر
"يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج
ياحلم يمامش بمامش
طبع كلبي من طباعك ذهب"
الشاعر: ناظم السماوي
الاغنية: يا حريمة
المطرب: حسين نعمة
"يا حريمة انباگت الچلمات من فوگ الشفايف
يا حريمة سنينك العشرين ما مرها العشگ
والعشگ خايف"
الشاعر: حسين المرواني
الاغنية: أنا وليلى
المطرب: كاظم الساهر
"نفيتُ وأستوطنَ الأغرابُ في بلديْ
و دمّروا كلّ أشيائي الحبيباتي"
الشاعر: كريم العراقي
الاغنية: ها حبيبي
المطرب: كاظم الساهر
"ابتسم هدي أعصابك
خلي راسك بين أيديا
وخذ بوسة صلح مني
كافي تدلل علياّ"
الشاعر: عباس جيجان
الاغنية: يا حمام الدوح
المطرب: حسام الرسام
" يا حمام الدوح وشمالك تون
انته ربع الي اون ونيته
موش بس انته يمر بيك الحزن
انا حزني من الصغر ربيته"
الشاعر: عبد الكريم العلاف
الاغنية: قلبك صخر جلمود
المطربة: سليمة مراد
"گلبك صخر جلمود ما حن عليه
وإنت بطرب وبكيف
والـ بيّه بيّه"
الشاعر: كاظم السعدي
الاغنية: كلنا العراق
المطرب: حسين الجسمي
"حبَيْبة أم كذيلة
رائعة وجميلة
ألف ليلة وليلة
حب وغرام"
الشاعر: ضياء الميالي
الاغنية: مو كالوا جديد الوطن
المطرب: حسام الرسام
"قبل خنساء وحدة وكلهم يعزون هسة بكل زقاق وكل فرع خنسة قبل ما ننسة ميت لو تمر سنين وهسة الصبح ندفن والعصر ننسه"
أي القصائد المغناة أحب إليك؟