هرمون السعادة، ما هو وكيف نعزّزه؟
2024-03-22 | 07:31
2024-03-22T07:31:42+00:00
Alsumaria Tv
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يؤدي السيروتونين دورا رئيسيا في الشعور بالسعادة
وينقل هذا الهرمون رسائل بين الخلايا العصبية في الجسم للعمل بطريقة مريحة
كيف نزيد هذا الهرمون في الجسم؟
تناول الشوكولاتة الداكنة والموز والسمك الدهني والفواكه والخضروات الطازجة
اكثر من المكسرات و العسل واللحوم البيضاء والبقوليات فأنها تضم بروتينات تفرز هرمون السعادة
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أما الرياضة والصداقات والسفر والاستكشاف والتأمل وتحقيق الأهداف فهي تعزز مستويات السعادة والرضا الشخصي
وانت ماذا عنك كيف تجد سعادتك؟