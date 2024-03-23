مجموعات الواتساب المشبوهة في العراق

أشخاص يقومون بإنشاء مجموعة لغرض التعريف عن أنفسهممحاولة التقرّب من الشخصيات البارزة لأغراض معينةمحاولة اشعال مناكفات عن طريق جمع الاضداد داخل هذه المجموعاتصناعة قصة صحفية من خلال الصور والاحاديث بين الشخصيات في المجموعةوسيلة إبتزاز للشخصية السياسيةجعل أرقام الهواتف الشخصية متاحة أمام مئات الأشخاص المجهولين داخل المجموعةمصدر قوي للشائعات وأخبار الإثارة التي تتداول سريعاً في وسائل الإعلامالترويج للأخبار الكاذبة والمضللة رغم عدم صحتهاإختراق حساب الشخص وسرقة بياناته الشخصية بسهولةهل أنت مسجل في مجموعات الواتساب؟أو ستعيد النظر عند الإنتهاء من مشاهدة هذا الفيديو؟