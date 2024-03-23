مجموعات الواتساب المشبوهة في العراق

الدوافع
أشخاص يقومون بإنشاء مجموعة لغرض التعريف عن أنفسهم
محاولة التقرّب من الشخصيات البارزة لأغراض معينة
محاولة اشعال مناكفات عن طريق جمع الاضداد داخل هذه المجموعات
صناعة قصة صحفية من خلال الصور والاحاديث بين الشخصيات في المجموعة
وسيلة إبتزاز للشخصية السياسية
المخاطر
جعل أرقام الهواتف الشخصية متاحة أمام مئات الأشخاص المجهولين داخل المجموعة
مصدر قوي للشائعات وأخبار الإثارة التي تتداول سريعاً في وسائل الإعلام
الترويج للأخبار الكاذبة والمضللة رغم عدم صحتها
إختراق حساب الشخص وسرقة بياناته الشخصية بسهولة
هل أنت مسجل في مجموعات الواتساب؟
أو ستعيد النظر عند الإنتهاء من مشاهدة هذا الفيديو؟