ما هي اللغات الأكثر استخدامًا في العالم؟

1 الإنجليزية:

أكثر من 1.4 مليار شخص يتحدثون الإنجليزية ما يجعلها اللغة الأولى والأكثر استخداماً حول العالم



2 الماندرين الصينية:





3 الهندية: أكثر من 1. 1 مليار متحدث مكانتها بارزة بسبب عدد السكان الهائل في الصين

يتحدث بها حوالي 616 مليون شخص ولها حضور كبير في نيبال والدول المجاورة



4 الإسبانية:

اللغة الرسمية في 21 دولة بـ 569 مليون متحدث تعتبر لغة الدبلوماسية والتجارة





5 الفرنسية:

يصل عدد متحدثيها لحوالي 345 مليون شخص



6 البنغالية:

يتحدث بها حوالي 272 مليون شخص

اللغة الرسمية في بنغلاديش وواحدة من 23 لغة رسمية في الهند



7 العربية:

يتحدث بها حوالي 272 مليون شخص هي لغة القرآن ولها أهمية دينية وثقافية كبيرة بالنسبة للمسلمين



8 البرتغالية:

يتحدث بها حوالي 269 مليون شخص في البرتغال والبرازيل

تكتسب أهمية بسبب الاقتصاد البرازيلي المتنامي





9 الروسية:

251 مليون متحدث لهذه اللغة تشتهر بأدبها الغني كانت لغة مهمة في مجالات العلوم والفن والسياسة



10 الأوردية:

اللغة الوطنية لباكستان تُعرف أيضًا باسم "لاشكاري" أو "ريختا" يتحدث بها أكثر من 232 مليوناً



وانت اي من هذه اللغات تتحدث؟