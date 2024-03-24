ما هي اللغات الأكثر استخدامًا في العالم؟

1 الإنجليزية:
أكثر من 1.4 مليار شخص يتحدثون الإنجليزية ما يجعلها اللغة الأولى والأكثر استخداماً حول العالم
2 الماندرين الصينية:
أكثر من 1. 1 مليار متحدث مكانتها بارزة بسبب عدد السكان الهائل في الصين
3 الهندية:
يتحدث بها حوالي 616 مليون شخص ولها حضور كبير في نيبال والدول المجاورة
4 الإسبانية:
اللغة الرسمية في 21 دولة بـ 569 مليون متحدث تعتبر لغة الدبلوماسية والتجارة
5 الفرنسية:
يصل عدد متحدثيها لحوالي 345 مليون شخص
6 البنغالية:
يتحدث بها حوالي 272 مليون شخص
اللغة الرسمية في بنغلاديش وواحدة من 23 لغة رسمية في الهند
7 العربية:
يتحدث بها حوالي 272 مليون شخص هي لغة القرآن ولها أهمية دينية وثقافية كبيرة بالنسبة للمسلمين
8 البرتغالية:
يتحدث بها حوالي 269 مليون شخص في البرتغال والبرازيل
تكتسب أهمية بسبب الاقتصاد البرازيلي المتنامي
9 الروسية:
251 مليون متحدث لهذه اللغة تشتهر بأدبها الغني كانت لغة مهمة في مجالات العلوم والفن والسياسة
10 الأوردية:
اللغة الوطنية لباكستان تُعرف أيضًا باسم "لاشكاري" أو "ريختا" يتحدث بها أكثر من 232 مليوناً
وانت اي من هذه اللغات تتحدث؟