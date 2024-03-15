كيف تعمل تقاطعات "المرور الذكية" وما هي المحظورات

تدشين "التقاطعات المرورية الذكية" ابتداء من يوم الجمعة 15 اذار



الكاميرات ستراقب تقاطعات المثنى وحماة وزيونة والربيعي وفلسطين



المراقبة ستشمل سريع محمد القاسم والدورة ومدخل اليوسفية باتجاه محافظة بابل



المخالفات تشمل الحزام واستخدام الهاتف والقيادة برعونة والسرعة



سرعة 80 كم/الساعة للسايد الأيمن و100 في الوسط و120 في السايد الأيسر



نظام المخالفات سيشمل حتى السيارات ذات الرقم الشمالي



نوع المخالفة والصور ستصل إلى هواتف السائقين عبر "تطبيق المرور الذكي"



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