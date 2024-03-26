الأرق في رمضان ... هل من حل؟

أعراض الأرق تتضمن:

• صعوبة النوم

• الشعور بالتعب والإرهاق

• العصبية والتوتر

• زيادة الشهية

• تقلبات في المزاج



أما أسباب الارق فتشمل: • صعوبة النوم• الشعور بالتعب والإرهاق• العصبية والتوتر• زيادة الشهية• تقلبات في المزاج

• تناول الوجبات الثقيلة والدهنية أثناء السحور

• شرب كميات كبيرة من الكافيين والمنبهات قبل السحور

• تغيير نمط النوم

• الضغوط النفسية والاجتماعية



اليك اهم الطرق للتغلب على الأرق في هذا الشهر الفضيل:

• تنظيم ساعات النوم

• تجنب الأنشطة المحفزة قبل النوم

• القيام بأنشطة تهدئة مثل القراءة والتأمل

• توفير بيئة هادئة في غرفة النوم

• تناول وجبة سحور متوازنة

• تجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالكافيين والسكريات قبل النوم

• المحافظة على ترطيب الجسم بشرب الماء

• تناول الأطعمة التي تحتوي على السيروتونين لتهدئة العقل وتحسين النوم