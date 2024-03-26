الأرق في رمضان ... هل من حل؟

أعراض الأرق تتضمن:
• صعوبة النوم
• الشعور بالتعب والإرهاق
• العصبية والتوتر
• زيادة الشهية
• تقلبات في المزاج
أما أسباب الارق فتشمل:
• تناول الوجبات الثقيلة والدهنية أثناء السحور
• شرب كميات كبيرة من الكافيين والمنبهات قبل السحور
• تغيير نمط النوم
• الضغوط النفسية والاجتماعية
اليك اهم الطرق للتغلب على الأرق في هذا الشهر الفضيل:
• تنظيم ساعات النوم
• تجنب الأنشطة المحفزة قبل النوم
• القيام بأنشطة تهدئة مثل القراءة والتأمل
• توفير بيئة هادئة في غرفة النوم
• تناول وجبة سحور متوازنة
• تجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالكافيين والسكريات قبل النوم
• المحافظة على ترطيب الجسم بشرب الماء
• تناول الأطعمة التي تحتوي على السيروتونين لتهدئة العقل وتحسين النوم