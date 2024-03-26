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الأرق في رمضان ... هل من حل؟

2024-03-26 | 03:12 2024-03-26T03:12:18+00:00
102 مشاهدة
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يعاني كثيرون من الأرق لاسيما في شهر رمضان

بسبب تغييرات نمط الحياة ونظام الغذاء

أعراض الأرق تتضمن:
 
 • صعوبة النوم
• الشعور بالتعب والإرهاق
• العصبية والتوتر
• زيادة الشهية
• تقلبات في المزاج

أما أسباب الارق فتشمل:
 
 • تناول الوجبات الثقيلة والدهنية أثناء السحور
• شرب كميات كبيرة من الكافيين والمنبهات قبل السحور
• تغيير نمط النوم
• الضغوط النفسية والاجتماعية

اليك اهم الطرق للتغلب على الأرق في هذا الشهر الفضيل:
 
 • تنظيم ساعات النوم
• تجنب الأنشطة المحفزة قبل النوم
• القيام بأنشطة تهدئة مثل القراءة والتأمل
• توفير بيئة هادئة في غرفة النوم
• تناول وجبة سحور متوازنة
• تجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالكافيين والسكريات قبل النوم
• المحافظة على ترطيب الجسم بشرب الماء
• تناول الأطعمة التي تحتوي على السيروتونين لتهدئة العقل وتحسين النوم

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