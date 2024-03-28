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من السما
كباب
الدوينة
طرشانة
قوراو
الدوشمة
دونك
گڤشك
القرع المحشي
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-485046-638471272134091877.jpg
شنو تعرف عن أشهر أطباق كردستان؟
2024-03-28 | 05:01
2024-03-28T05:01:05+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
277 مشاهدة
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من السما
كباب
الدوينة
طرشانة
قوراو
الدوشمة
دونك
گڤشك
القرع المحشي
https://embed.kwikmotion.com/embed/fdrvw1jxlgrzjlt9p21cg?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d485046%26topic%3d%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%26stopic%3d%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=03af0215-17f0-4cf1-a082-9efb49a5b9ac&InitAdsBeforePlayer=1
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