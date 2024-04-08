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هل تعوض قيلولة النهار ساعات نوم الليل القليلة؟

2024-04-08 | 02:20 2024-04-08T02:20:11+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
833 مشاهدة
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عندما ننام طوال الليل،

فإننا نمر بـ4 مراحل مدة كل منها حوالي 90 دقيقة

المرحلتان الأولى والثانية:

نوم خفيف
 
 تسترخي عضلات الجسم وتنخفض درجة حرارته

المرحلة الثالثة:
 
نوم العميق
 
يقوم الجسم بإصلاح وبناء العظام والعضلات وتقوية جهاز المناعة


المرحلة الرابعة:

مرحلة الأحلام
مرتبطة بتخزين الذكريات وتنظيم الحالة المزاجية

من المحتمل أن تجدد قيلولة منتصف النهار طاقتك

ولكنها لن تلغي المخاطر الصحية التي تصاحبها

القيلولة القصيرة مفيدة في هذه الحالات:
 
- في حال عدم الحصول على ليلة نوم جيدة
- في حال التعب الشديد خلال النهار
- في حال العمل خلال الليل

لذلك إذا وجدت نفسك بحاجة إلى قيلولة، فلتكن قصيرة لا تزيد عن 30 دقيقة!

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