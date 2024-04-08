هل تعوض قيلولة النهار ساعات نوم الليل القليلة؟

المرحلتان الأولى والثانية:



نوم خفيف

تسترخي عضلات الجسم وتنخفض درجة حرارته



المرحلة الثالثة: تسترخي عضلات الجسم وتنخفض درجة حرارته

نوم العميق



يقوم الجسم بإصلاح وبناء العظام والعضلات وتقوية جهاز المناعة





المرحلة الرابعة:



مرحلة الأحلام



مرتبطة بتخزين الذكريات وتنظيم الحالة المزاجية



من المحتمل أن تجدد قيلولة منتصف النهار طاقتك



ولكنها لن تلغي المخاطر الصحية التي تصاحبها



القيلولة القصيرة مفيدة في هذه الحالات:

- في حال عدم الحصول على ليلة نوم جيدة

- في حال التعب الشديد خلال النهار

- في حال العمل خلال الليل



لذلك إذا وجدت نفسك بحاجة إلى قيلولة، فلتكن قصيرة لا تزيد عن 30 دقيقة!