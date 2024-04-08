هل تعوض قيلولة النهار ساعات نوم الليل القليلة؟

المرحلتان الأولى والثانية:
نوم خفيف
تسترخي عضلات الجسم وتنخفض درجة حرارته
المرحلة الثالثة:
نوم العميق
يقوم الجسم بإصلاح وبناء العظام والعضلات وتقوية جهاز المناعة
المرحلة الرابعة:
مرحلة الأحلام
مرتبطة بتخزين الذكريات وتنظيم الحالة المزاجية
من المحتمل أن تجدد قيلولة منتصف النهار طاقتك
ولكنها لن تلغي المخاطر الصحية التي تصاحبها
القيلولة القصيرة مفيدة في هذه الحالات:
- في حال عدم الحصول على ليلة نوم جيدة
- في حال التعب الشديد خلال النهار
- في حال العمل خلال الليل
لذلك إذا وجدت نفسك بحاجة إلى قيلولة، فلتكن قصيرة لا تزيد عن 30 دقيقة!