فواجع الدهس في العراق

أهم أسبابها:

سوء الطرق

- عدم الاعتناء بضوابط التأثيث المروري

- عدم تحديد الأماكن المخصصة للوقوف والعبور

- عدم الالتزام بالتعليمات المرورية

مديرية المرور العامة



تحمّل السائقين 80% من المسؤولية والطرق 6% فقط





معدّل الوفيات:



معدل الوفيات بالحوادث المرورية في العراق

ارتفع بنسبة 55% خلال 10 سنوات فقط





من 18 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة في عام 2012

إلى 28 وفاة لكل 100 الف نسمة خلال 2022

يبلغ متوسط المعدل العالمي

17 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة



أمّا العراق فقد حلّ بالمرتبة 37 من اصل 180 دولة

بمعدل الموت بالحوادث