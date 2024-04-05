فواجع الدهس في العراق

أهم أسبابها:
سوء الطرق
- عدم الاعتناء بضوابط التأثيث المروري
- عدم تحديد الأماكن المخصصة للوقوف والعبور
- عدم الالتزام بالتعليمات المرورية
مديرية المرور العامة
تحمّل السائقين 80% من المسؤولية والطرق 6% فقط
معدّل الوفيات:
معدل الوفيات بالحوادث المرورية في العراق
ارتفع بنسبة 55% خلال 10 سنوات فقط
من 18 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة في عام 2012
إلى 28 وفاة لكل 100 الف نسمة خلال 2022
يبلغ متوسط المعدل العالمي
17 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة
أمّا العراق فقد حلّ بالمرتبة 37 من اصل 180 دولة
بمعدل الموت بالحوادث