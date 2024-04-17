بالفيديو: قانون معاقبة "المثليين ومتبادلي الزوجات"

أنهى البرلمان القراءتين الأولى والثانية لتعديل قانون في الأشهر الـ7 الماضيةالقانون يتضمن معاقبة المثليين ومتبادلي الزوجات بالاعدام او السجن المؤبددول غربية ومنظمات حذرت من عدم إمكانية التعامل مع العراق في حال تشريع القانونالإعدام والسجن المؤبد عقوبات قاسية في نظر المجتمع الدولي لهكذا ممارساتقانون العقوبات العراقي 1969 جرّم "اللواط" لكن وفق شرطين "عدم البلوغ او عدم الرضا"اوغندا سبقت العراق بتجريم المثلية بعقوبة الإعدام وواجهت مواقف دولية مضادةأوقف البنك الدولي إقراض اوغندا وقيّدت واشنطن منح تأشيرات السفر لمسؤوليهاهل يمضي العراق بتشريع القانون.. وهل سيواجه تبعات دولية؟