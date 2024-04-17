بالفيديو: قانون معاقبة "المثليين ومتبادلي الزوجات"

أنهى البرلمان القراءتين الأولى والثانية لتعديل قانون في الأشهر الـ7 الماضية
القانون يتضمن معاقبة المثليين ومتبادلي الزوجات بالاعدام او السجن المؤبد
دول غربية ومنظمات حذرت من عدم إمكانية التعامل مع العراق في حال تشريع القانون
الإعدام والسجن المؤبد عقوبات قاسية في نظر المجتمع الدولي لهكذا ممارسات
قانون العقوبات العراقي 1969 جرّم "اللواط" لكن وفق شرطين "عدم البلوغ او عدم الرضا"
اوغندا سبقت العراق بتجريم المثلية بعقوبة الإعدام وواجهت مواقف دولية مضادة
أوقف البنك الدولي إقراض اوغندا وقيّدت واشنطن منح تأشيرات السفر لمسؤوليها
هل يمضي العراق بتشريع القانون.. وهل سيواجه تبعات دولية؟