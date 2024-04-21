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بالفيديو.. إليك أقوى 10 عملات العالم في 2024

2024-04-21 | 14:15 2024-04-21T14:15:07+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
505 مشاهدة
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نشر موقع "تيكوبيديا" تقريرا حول أقوى العملات في العالم بناء على أسعار صرفها مقابل الدولار

1. الدينار الكويتي KWD

العملة الأعلى قيمة مقابل الدولار

الدينار الكويتي الواحد يساوي 3.25 دولارات


2. دينار بحريني BHD

الدينار الواحد يساوي 2.65 دولار


3. الريال العماني OMR

الريال العماني الواحد يساوي 2.6 دولار


4. الجنيه الإسترليني GBP

الجنيه الإسترليني الواحد يساوي 1.26 دولار


5. الفرنك السويسري CHF

الفرنك السويسري الواحد يعادل 1.10 دولار


6. اليورو EUR

اليورو الواحد يساوي 1.08 دولار


7. دولار بروناي BND

دولار بروناي واحد يساوي 0.74 دولار أميركي


8. الدولار السنغافوري SGD

الدولار السنغافوري الواحد يساوي 0.74 دولار أميركي


9. الدولار الكندي CAD

الدولار الكندي الواحد يساوي 0.735 دولار أميركي


10. الدولار الأسترالي AUD

الدولار الاسترالي الواحد يساوي 0.65 دولار أميركي
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