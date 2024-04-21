بالفيديو.. إليك أقوى 10 عملات العالم في 2024

1. الدينار الكويتي KWD
العملة الأعلى قيمة مقابل الدولار
الدينار الكويتي الواحد يساوي 3.25 دولارات
2. دينار بحريني BHD
الدينار الواحد يساوي 2.65 دولار
3. الريال العماني OMR
الريال العماني الواحد يساوي 2.6 دولار
4. الجنيه الإسترليني GBP
الجنيه الإسترليني الواحد يساوي 1.26 دولار
5. الفرنك السويسري CHF
الفرنك السويسري الواحد يعادل 1.10 دولار
6. اليورو EUR
اليورو الواحد يساوي 1.08 دولار
7. دولار بروناي BND
دولار بروناي واحد يساوي 0.74 دولار أميركي
8. الدولار السنغافوري SGD
الدولار السنغافوري الواحد يساوي 0.74 دولار أميركي
9. الدولار الكندي CAD
الدولار الكندي الواحد يساوي 0.735 دولار أميركي
10. الدولار الأسترالي AUD
الدولار الاسترالي الواحد يساوي 0.65 دولار أميركي