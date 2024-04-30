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مليارات الدولارات في العراق تصرف على لوبيات سياسية واعلامية

2024-04-30 | 05:10 2024-04-30T05:10:00+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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تقوم بشراء مساحات كبيرة في الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع

عدة



ام ستقف مكتوفة الايدي وتتركها توجه الرأي العام



وتدفع لصناعة قرارات من الممكن ان لاتكون بصالح البلد
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