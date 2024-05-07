النازحون والاستغلال السياسي

لم ينجو ملف النازحين من حملات المساومات والتسقيط التي تستهدف وزارة الهجرة، إذ وضعت الوزارة خطة لاغلاق مخيمات النزوح نهاية شهر تموز من العام الجاري، ويأتي هذا فيما تؤكد الوزارة أن حكومة تصريف الأعمال لإقليم كردستان تستخدم مخيمات النزوح لتحقيق اغراض سياسية.ما هو مشروع "منحة العودة"؟.. التفاصيل في التقرير أعلاه.