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استهداف وزارة الهجرة باستغلال ملف النازحين رغم سعيها لاغلاق المخيمات.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-488113-638506723709957529.jpg
النازحون والاستغلال السياسي
2024-05-07 | 05:50
2024-05-07T05:50:16+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
96 مشاهدة
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استهداف وزارة الهجرة باستغلال ملف النازحين رغم سعيها لاغلاق المخيمات.
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لم ينجو ملف النازحين من حملات المساومات والتسقيط التي تستهدف وزارة الهجرة، إذ وضعت الوزارة خطة لاغلاق مخيمات النزوح نهاية شهر تموز من العام الجاري، ويأتي هذا فيما تؤكد الوزارة أن حكومة تصريف الأعمال لإقليم كردستان تستخدم مخيمات النزوح لتحقيق اغراض سياسية.
ما هو مشروع "منحة العودة"؟.. التفاصيل في التقرير أعلاه.
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