كي لا تخسر هاتفك في الصيف.. اتبع هذه النصائح

فقدان بيانات الهاتفإبطاء الجهازتلف البطارية1-وفر للهاتف التهوية اللازمةلا تضع هاتفك في جيبك في يوم حارفحرارة جسمك تزيد من سخونتهضع الهاتف في مكان بعيد عن الشمس لتجنب انفجار البطارية2. توقف عن استخدام الهاتف أو ضعه في وضعية الطيرانتوقف عن استخدام الألعاب أو التطبيقات المكثفة3. لا تترك هاتفك في السيارة4. لا تشحن الهاتف تحت الشمس المباشرة5. لا تشحن الهاتف تحت أغطية الفراشاشحن الهاتف في الظل وعلى سطح صلب وبارد6. إيقاف التشغيل:إذا ارتفعت حرارة الهاتف، قم بإيقاف تشغيله واتركه في منطقة باردة ليعود إلى درجة الحرارة الطبيعيةباتباع هذه الخطوات، يمكنك حماية هاتفك من الأضرار التي تسببها درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف