تكلفة المعيشة تتراجع في العراق لأدنى مستوياتها

- سويسرا الأعلى بكلفة المعيشة بـ 101 نقطة أما باكستان فهي الأرخص بـ18 نقطة.- العراق بالمرتبة 99 من اصل 121 دولة ما يجعله ضمن الثلث الأسهل معيشة.- في 2024 بلغت نقاط تكلفة المعيشةفي العراق 29.3 وهي الأدنى طوال السنوات العشر الماضية.- معدل نقاط تكلفة المعيشة في 2023 بلغ 32 نقطة مقارنة بـ33.1 في 2022.- في 2021 كان معدل التكلفة 34.3 وفي 2020 كان يبلغ 38.7.- تكلفة المعيشة في تراجع مستمر منذ 10 سنوات لكنها قفزت في منتصف عامي 2023 و2022.- تتضمن كلفة المعيشة احتساب تكاليف الايجار والبقالة والمطاعم والقوة الشرائية.- هل تعتقد أن التكلفة انخفضت لارتفاع القوة الشرائية ام لتراجع الأسعار؟.