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الجبوري يبحث مع الرئيس اللبناني العلاقات الثنائية ومكافحة الاٍرهاب والفساد

21 شباط 2018 - 10:39

سياسة

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الجبوري يبحث مع...
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السومرية نيوز/ بغداد
بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاربعاء، مع الرئيس اللبناني ميشال عون العلاقات الثنائية ومكافحة الاٍرهاب والفساد.

وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقبل في مكتبه اليوم الرئيس اللبناني ميشيل عون والوفد المرافق له".

واضاف المكتب ان "الجانبين بحثا جملة من الملفات ابرزها العلاقات الثنائية ومكافحة الاٍرهاب والفساد والإعمار والاستثمار".

ووصل الرئيس اللبناني ميشال عون، امس الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، حيث توجه فور وصوله الى مقر رئاسة الجمهورية في بغداد وعقد اجتماعا مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، كما التقى برئيس الوزراء حيدر العبادي وجرى بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والتبادل التجاري ورؤية العراق لمستقبل المنطقة واوضاعها، اضافة الى الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على "داعش" وإبعاد خطر الارهاب عن المنطقة والعالم.

المصدر :

السومرية نيوز

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