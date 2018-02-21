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الشاورما تتسبب بالطلاق بين هذين الزوجين...

21 شباط 2018 - 10:48

علم وعالم

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الشاورما تتسبب...
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رفعت امرأة مصرية طلب تفريق عن زوجها، بعد 40 يوما فقط من زواجهما، لأنه لم يشتر لها أثناء التنزه سندويشة شاورما.

وتبدأ حكاية سميحة (30 عاما) لفترة ما قبل الزواج، الذي لم يستمر لأكثر من 40 يوما، فهي قد تزوجت بأحمد (32 عاما) عبر العادات والتقاليد، ولم تتعرف به إلا عندما جاء يخطبها قبل الزواج بشهرين فقط، ولم تكتشف حينها بخله الشديد.

وتقول سميحة، إنها اكتشفت بخله بعد أسبوع من الزواج فقط، عندما قال لها "أنا أكره الذهاب إلى أي مكان للتنزه، لأن ذلك مضيعة للمال".

لكن سميحة أقنعت زوجها بعد 40 يوما من زواجهما بالخروج للتنزه، وفي الطريق طلبت منه أن يشتري لها شطيرة شاورما فرفض طلبها قائلا "لقد اشتريت لك عصيرا وهذا يكفي".
وقررت سميحة التخلص من زوجها البخيل، ورفعت ضده قضية تفريق ستنظر فيها المحكمة المختصة في القريب العاجل، لأنها لم تعد تتحمل بخله الشديد.

المصدر :

Lebanon 24

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