اعادة فتح طريق "وادي العوسج" بديالى بعد اغلاقه بسبب السيول



اعلن المجلس البلدي في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى، الاربعاء، عن اعادة فتح طريق وادي العوسج شرقي الناحية بعد اغلاقه لثلاث ايام بسبب السيول المائية.



وقال عضو مجلس ناحية جلولاء، (70كم شمال شرق بعقوبة)، ولهان الكروي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طريق وادي العوسج شرقي جلولاء والذي يربط الناحية بقضاء خانقين اعيد فتحه، اليوم، من جديد امام مرور المركبات بعد اغلاقه لثلاثة ايام عقب تضرر قنطرة رئيسية بمياه السيول المتدفقة من الوديان القريبة بفعل غزارة الامطار".



واضاف الكروي، ان "عملية فتح الطريق جاء بعد معالجة الاضرار التي تسببتها السيول"، لافتا الى ان "الطريق حيوي ويشهد كثافة في حركة المركبات والقوافل التجارية". السومرية نيوز/ ديالىاعلن المجلس البلدي في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى، الاربعاء، عن اعادة فتح طريق وادي العوسج شرقي الناحية بعد اغلاقه لثلاث ايام بسبب السيول المائية.وقال عضو مجلس ناحية جلولاء، (70كم شمال شرق بعقوبة)، ولهان الكروي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طريق وادي العوسج شرقي جلولاء والذي يربط الناحية بقضاء خانقين اعيد فتحه، اليوم، من جديد امام مرور المركبات بعد اغلاقه لثلاثة ايام عقب تضرر قنطرة رئيسية بمياه السيول المتدفقة من الوديان القريبة بفعل غزارة الامطار".واضاف الكروي، ان "عملية فتح الطريق جاء بعد معالجة الاضرار التي تسببتها السيول"، لافتا الى ان "الطريق حيوي ويشهد كثافة في حركة المركبات والقوافل التجارية". وكانت مناطق عدة من ديالى شهدت تدفق سيول جارفة بسبب غزارة الامطار ما ادى الى انقطاع بعض الطرق الزراعية والرئيسية.



وكانت مناطق عدة من ديالى شهدت تدفق سيول جارفة بسبب غزارة الامطار ما ادى الى انقطاع بعض الطرق الزراعية والرئيسية.