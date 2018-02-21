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استنفار امني في الكويت بسبب "صدام حسين"
21 شباط 2018 - 11:33
أخبار اقليمية
--
70.3K
السومرية نيوز/ بغداد
استنفرت الأجهزة الأمنية في الكويت، لإزالة عبارة "عاش صدام" من على سور إحدى المدارس الثانوية في منطقة القادسية في محافظة العاصمة، بعد تلقيها شكوى من قبل أحد المواطنين بوجود العبارة، بالتزامن مع احتفالات عيد التحرير.
وأمر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام بالإنابة إبراهيم الطراح، بتوجيه دورية أمن إلى ثانوية عيسى الحمد للبنين التي كتبت عليها العبارة، للتأكد من العبارة وإزالتها من قبل حارس المدرسة، وفقاً لصحيفة الراي الكويتية.
وقال مصدر أمني للصحيفة إن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا لمعرفة المتورطين في كتابة العبارة، وعما إذا كانوا من بين طلبة المدرسة أو من خارجها، تمهيدًا للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".
وتزامن موعد كتابة العبارة التي لم يتبين من خلفها ولا الغرض منها، مع الذكرى الـ 27 لتحرير الكويت من الغزو العراقي.
ومع مرور كل هذه الأعوام على نهاية الغزو العراقي للكويت، لا تزال آراء الكويتيين تنقسم تجاه العراق بين من يدعو إلى نسيان تلك الحقبة الزمنية وعدم تحميل الشعب العراقي مسؤولية ما حدث، وبين من يحمل مشاعر الكراهية ضد الشعب العراقي بأكمله.
وبالرغم من تباين الآراء الشعبية تجاه العراق، فإن العلاقة الرسمية بين البلدين جيدة وتشهد استقرارًا وتعاونًا وكان آخرها مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت منذ أيام.
المصدر :
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التعليق عن طريق :
تفاصيل التعليق...
2 -
الكويتين اخوانه
الكويتين اخوانه ولانريد لهم الا الخير ويعجبنه ان نشاركهم في كل شي وان يسمحونه ان ندخل الكويت بدون قيود لانهم اقرب لنا
22 - 02 - 2018
1 -
muscat - Oman
لماذا تذكرون بالخبر عبارة الغزو العراقي، الا توجد عباره اخرى افضل منها ام إنكم تجاملون الجانب الكويتي ، ام كاتب الخبر لا يعرف معنى الغزو
21 - 02 - 2018
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