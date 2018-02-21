هاينكس يتحدث عن النقطة الفارقة في مباراة بيشكتاش



أعرب يوب هاينكس المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن سعادته بالانتصار العريض بخماسية نظيفة على بشكتاش التركي، أمس الثلاثاء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال هاينكس، خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي، "بدأنا المباراة بعصبية، وفشلنا في الترابط بين الخطوط، والطرد المبكر والهدف الأول قبل الاستراحة، كانا النقطة الفارقة في اللقاء".



وأضاف، "في الشوط الثاني اضطر لاعبو بشكتاش للركض بشكل أكبر، وتحكمنا في المباراة، وصعبنا الأمور تمامًا على الخصم".



ووضع البافاري قدمًا في الدور ربع النهائي بهذا الانتصار العريض، قبل خوض لقاء الإياب في ملعب "فودافون أرينا" معقل النسور السوداء، في 14 أذار المقبل. السومرية نيوز/ بغدادأعرب يوب هاينكس المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن سعادته بالانتصار العريض بخماسية نظيفة على بشكتاش التركي، أمس الثلاثاء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال هاينكس، خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي، "بدأنا المباراة بعصبية، وفشلنا في الترابط بين الخطوط، والطرد المبكر والهدف الأول قبل الاستراحة، كانا النقطة الفارقة في اللقاء".وأضاف، "في الشوط الثاني اضطر لاعبو بشكتاش للركض بشكل أكبر، وتحكمنا في المباراة، وصعبنا الأمور تمامًا على الخصم".ووضع البافاري قدمًا في الدور ربع النهائي بهذا الانتصار العريض، قبل خوض لقاء الإياب في ملعب "فودافون أرينا" معقل النسور السوداء، في 14 أذار المقبل.