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اعتقال اثنين من المتاجرين بالحبوب المخدرة قرب بعقوبة
21 شباط 2018 - 11:58
الشارع العراقي
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السومرية نيوز/ ديالى
اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، الاربعاء، عن اعتقال اثنين من المتاجرين بالحبوب المخدرة قرب بعقوبة.
وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فريقا امنيا مشتركا نجح في اعتقال اثنين من المتاجرين بالحبوب المخدرة قرب بعقوبة وضبط بحوزتهما 300 حبة مخدرة".
واضاف العزاوي، ان "مكافحة المخدرات تمثل اولوية لقيادة عمليات دجلة وحققت في هذا الاطار نتائج مهمة خلال الاشهر الماضية".
يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.
المصدر :
السومرية نيوز
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