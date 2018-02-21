جنايات بابل تحكم بالسجن سبع سنوات بحق منتحل صفة قاضٍ



أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، الأربعاء، أن محكمة جنايات محافظة بابل حكمت بالسجن سبع سنوات بحق منتحل صفة قاضٍ.



وقال بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل نظرت قضية متهم بانتحال صفة قاض في الحلة"، موضحاً أن "هذه التهمة ثبتت باعتراف المتهم أمام محكمة التحقيق والمؤوَّل في محكمة الجنايات".



وأضاف، أن "محكمة الجنايات دققت في الأدلة ومحاضر الضبط بينها كارتات مزيفة تحوي تعريف وعنوان قاض وكتب تحمل توقيعه، كما استمعت المحكمة إلى أقوال ممثل مجلس القضاء الأعلى لتتوصل إلى قناعة كافية قبل إصدار القرار". السومرية نيوز/ بغدادأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، الأربعاء، أن محكمة جنايات محافظة بابل حكمت بالسجن سبع سنوات بحق منتحل صفة قاضٍ.وقال بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل نظرت قضية متهم بانتحال صفة قاض في الحلة"، موضحاً أن "هذه التهمة ثبتت باعتراف المتهم أمام محكمة التحقيق والمؤوَّل في محكمة الجنايات".وأضاف، أن "محكمة الجنايات دققت في الأدلة ومحاضر الضبط بينها كارتات مزيفة تحوي تعريف وعنوان قاض وكتب تحمل توقيعه، كما استمعت المحكمة إلى أقوال ممثل مجلس القضاء الأعلى لتتوصل إلى قناعة كافية قبل إصدار القرار". وأشار بيرقدار، إلى أن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن سبع سنوات بحق المتهم وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، والقرار قابل للطعن التمييزي".

وأشار بيرقدار، إلى أن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن سبع سنوات بحق المتهم وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، والقرار قابل للطعن التمييزي".