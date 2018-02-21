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المنتخب السعودي يبدأ استعداده لمباراة اسود الرافدين

21 شباط 2018 - 12:05

رياضة

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المنتخب السعودي...
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السومرية نيوز/ بغداد
انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صباح أمس، بمعسكرهم في مدينة جدة، الذي يستمر حتى السادس والعشرين من شباط الحالي الحالي، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

ويأتي هذا المعسكر استعداداً لمواجهة المنتخب الوطني في الثامن والعشرين من شباط الحالي، حيث من المزمع أن تدخل المباراة ضمن التصنيف التراكمي الذي يصدّر بشكل شهري عن فيفا.

وسبق أن أعلن مدرب الأخضر، خوان أنطونيو بيزي، القائمة المستدعاة لخوض مباراته مع المنتخب، حيث ضمت القائمة الأساسية: عبد القدوس عطية وحسن معاذ وسعيد الربيعي وأحمد عسيري وحسين عبد الغني وإبراهيم غالب وهتان باهبري وأحمد الفريدي ومحمد الشلهوب ومحمد الكويكبي وعبد الفتاح آدم.

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