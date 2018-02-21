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وفاة مجندة اميركية في حادث غير قتالي اثناء خدمتها في العراق

21 شباط 2018 - 12:15

أمن

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وفاة مجندة اميركية...
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السومرية نيوز/ بغداد
توفيت مجندة اميركية، أثناء خدمتها في العراق، فيما ذكرت وسائل اعلامية ان الحادث غير قتالي.

وذكر موقع اميركي في خبر ترجمته السومرية نيوز، ان "جنديا اميركيا توفيت من حادث غير قتالية ذات الصلة"، مبيننا انه "لم يتم الافراج عن اي تفاصيل اخرى حول وفاتها".

وبحسب الموقع فأن "المجندة تبلغ من العمر 26 عاما وتعمل في العراق"، مشيرا الى ان "وزارة الدفاع فتحت تحقيقا بشأن وفاتها".

يذكر أن وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، كشفت في 28 تشرين الثاني 2017، عن اعداد العسكريين الامريكيين في العراق، مبينة أن عدد القوات الأمريكية، بحسب معطيات الأخيرة، بلغ 8892 .

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