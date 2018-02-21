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صافرة اماراتية لقيادة مباراة اسود الرافدين والاخضر

21 شباط 2018 - 12:34

رياضة

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صافرة اماراتية...
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، أن نظيره الاماراتي وافق على طلب اتحاد الكرة بتعيين طاقم تحكيم اماراتي لقيادة مباراة منتخبنا الوطني التي ستجمعه بنظيره السعودي في الثامن والعشرين من شهر شباط الحالي.

وقال رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة طارق احمد، بحسب بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الاتحاد الاماراتي وافق على طلبنا بتعيين طاقم اماراتي لقيادة المباراة المذكورة".

واضاف ان "الطاقم التحكيمي يتالف من الحكام الدوليين علي عبد الله جمعة الجنيني وزايد داود سلمان وجاسم عبد الله يوسف"، مشيرا الى ان "اللجنة ستعين حكم رابع محلي للطاقم الاماراتي من حكام النخبة".

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