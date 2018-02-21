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الجيش التركي يعلن مقتل جنديين على الحدود مع العراق

21 شباط 2018 - 12:50

أمن

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الجيش التركي يعلن...
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلن الجيش التركي، عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة آخر على الحدود العراقية.

وقال الجيش التركي في بيان صدر اليوم، وتابعته السومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت في ناحية شمدينلي بولاية هكاري على الحدود العراقية أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخر".

واضاف ان "الانفجار وقع أثناء العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش في المنطقة".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو تحدث، الأسبوع الماضي، عن ضرورة تنفيذ عملية عسكرية في جبل قنديل شمالي العراق معقل حزب العمال الكردستاني على غرار العملية التي ينفذها الجيش التركي في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.
وقال الجيش التركي في بيان له، إن مقاتلاته دمرت أهدافا لحزب العمال الكردستاني في غارات على منطقة هاكورك بشمال العراق، لافتا إلى أن الغارات استهدفت عناصر من حزب العمال الكردستاني، كانوا يخططون لهجمات على القواعد العسكرية والمخافر الحدودية.

المصدر :

sputniknews

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