6 خطوات بسيطة لقصّ الشعر في المنزل... اكتشفيها!



طرق وخطوات سهلة للاعتناء بالشعر في المنزل



1- تقسيم الشعر بالتساوي:

قومي بتقسيم شعرك من المنتصف بواسطة مشط مدبَّب، ثم افرديه على الجانبين، وتأكدي من أنهما متساويان، مع تمشيط شعرك وفرده جيداً.

تهدر بعض النساء كثيراً من الوقت في صالونات التجميل لقصّ الشعر، أو الحصول على تسريحة جديدة، وقد ترغب المرأة في زيادة طول شعرها، لذا لا بد لها من أن تتخلَّص من النهايات المتقصِّفة مرة شهرياً على الأقل. لذلك، ننصحك بأن تقومي بذلك في المنزل، ونقدم لك في هذه الخطوات البسيطة للاعتناء بشعرك بنفسك.طرق وخطوات سهلة للاعتناء بالشعر في المنزلقومي بتقسيم شعرك من المنتصف بواسطة مشط مدبَّب، ثم افرديه على الجانبين، وتأكدي من أنهما متساويان، مع تمشيط شعرك وفرده جيداً. 2- فصل الجزء العلوي عن السفلي: استخدمي المشط لتقسيم شعرك بشكل عرضي إلى قسمين، قسم سفلي اتركيه منسدلاً، وقسم علوي قومي بتثبيته بدبابيس الشعر.



3- قص أطراف الجزء الخلفي:

هذه المرحلة هي الأصعب، لذا عليك التركيز جيداً. قومي بأخذ جزء من قسمَي الشعر الخلفيَّين، وليكن الأيمن، وضعيه بين السبابة والوسطى، ثم حدِّدي الشعر الذي ستقومين بقصه، واستخدمي المقص في قصّ أطرافه، لكن عليك تجنُّب أخذ كثير من الشعر مرة واحدة.



خُذي جزءاً بسيطاً، ثم جزءاً آخر حتى تنتهي خصلات هذا الجزء من الشعر. وعند الانتهاء، احتفظي بخصلة واحدة لتعرفي مقدار الشعر الذي قمت بقصِّه، ثم قومي بقص الجزء الأيسر بالخطوات نفسها، واحرصي على استخدام مقصّ حادّ لقص الشعر بسرعةٍ وبشكل متساوٍ.



4- تقليم الجزء الخلفي الأيسر:

في هذه الخطوة، عليك اتباع الطريقة نفسها في القصّ بوضع الشعر بين السبابة والوسطى مع استخدام خصلة من الشعر الذي قمتِ بقصِّه لمعرفة مقدار الشعر الذي ستتخلصين منه.



5- تقليم الجزء العلوي:

بالطريقة ذاتها، قومي بقصّ الجزء السفلي، لكن هذه المرة عليكِ قص شعرك بالتوازي مع اتجاه شعرك. هذه الخطوة ستأخذ منك وقتاً أطول، لكنها ستجعل شعرك أكثر تألقاً، مثل قصَّات صالونات التجميل.



6- التأكد من تساوي شعرك:

أخيراً عليكِ التأكد من أن شعرك متساوٍ عبر تركه منسدلاً على الجانبين، ثم التأكد من أن الطرفين متساويان، وإذا كان هناك اختلاف في الطول، عليكِ قصّ الجزء الطويل ليصبح شعرك متساوياً.

استخدمي المشط لتقسيم شعرك بشكل عرضي إلى قسمين، قسم سفلي اتركيه منسدلاً، وقسم علوي قومي بتثبيته بدبابيس الشعر.هذه المرحلة هي الأصعب، لذا عليك التركيز جيداً. قومي بأخذ جزء من قسمَي الشعر الخلفيَّين، وليكن الأيمن، وضعيه بين السبابة والوسطى، ثم حدِّدي الشعر الذي ستقومين بقصه، واستخدمي المقص في قصّ أطرافه، لكن عليك تجنُّب أخذ كثير من الشعر مرة واحدة.خُذي جزءاً بسيطاً، ثم جزءاً آخر حتى تنتهي خصلات هذا الجزء من الشعر. وعند الانتهاء، احتفظي بخصلة واحدة لتعرفي مقدار الشعر الذي قمت بقصِّه، ثم قومي بقص الجزء الأيسر بالخطوات نفسها، واحرصي على استخدام مقصّ حادّ لقص الشعر بسرعةٍ وبشكل متساوٍ.في هذه الخطوة، عليك اتباع الطريقة نفسها في القصّ بوضع الشعر بين السبابة والوسطى مع استخدام خصلة من الشعر الذي قمتِ بقصِّه لمعرفة مقدار الشعر الذي ستتخلصين منه.بالطريقة ذاتها، قومي بقصّ الجزء السفلي، لكن هذه المرة عليكِ قص شعرك بالتوازي مع اتجاه شعرك. هذه الخطوة ستأخذ منك وقتاً أطول، لكنها ستجعل شعرك أكثر تألقاً، مثل قصَّات صالونات التجميل.أخيراً عليكِ التأكد من أن شعرك متساوٍ عبر تركه منسدلاً على الجانبين، ثم التأكد من أن الطرفين متساويان، وإذا كان هناك اختلاف في الطول، عليكِ قصّ الجزء الطويل ليصبح شعرك متساوياً.