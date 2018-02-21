مقتل صاحب معمل لبيع الطابوق في هجوم مسلح جنوب بغداد



افاد مصدر في الشرطة العراقية، الاربعاء، بأن صاحب معمل لبيع الطابوق قتل في هجوم مسلح جنوب بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار اليوم، باتجاه صاحب معمل لبيع الطابوق في منطقة النهروان جنوب بغداد، ادى الى مقتله في الحال".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".



يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح. السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر في الشرطة العراقية، الاربعاء، بأن صاحب معمل لبيع الطابوق قتل في هجوم مسلح جنوب بغداد.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار اليوم، باتجاه صاحب معمل لبيع الطابوق في منطقة النهروان جنوب بغداد، ادى الى مقتله في الحال".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.