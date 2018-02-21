.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

بالصورة: ماذا يفعل كاظم الساهر وراغب علامة في جزر الباهاماس؟

21 شباط 2018 - 13:34

فن وثقافة

Alsumaria News Details Back
بالصورة: ماذا يفعل...
CloseMe

نشر الفنان راغب علامة مجموعة صور تجمعه بالفنان كاظم الساهر وشقيقه ومدير أعماله خضر علامة من جزر الباهاماس، قبل مغادرة باخرة النجوم " stars on board" .

وعلّق راغب على الصور"قهوة صباحبة قبل مغادرة باخرة النجوم ستارز أون بورد قهوة صباحبة تجمع بين السوبر ستار راغب علامة والقيصر كاظم الساهر والمدير التنفيذي . فما الحديث الذي دار يا ترى؟ شاركونا تكهناتكم؟



الصور نالت إعجاب متابعي النجمين حيث توقع البعض عملاً فنياً مشتركاً بينهما، وآخرون قالوا "دويتو غنائي"، وهناك من أشار الى أن حديثهما يدور حول الفن والسياسة.
بينما وصف آخرون لقاءهما بـ "لقاء الجبابرة" في حين أن البعض شبههما بـ "الكيك والشوكولا". ولكن اللافت تعليق جاء فيه :"يضحكون على أحلام".
يشار إلى أن راغب علامة وكاظم الساهر يشاركان في الرحلة الفنية البحرية " stars on board" إلى جانب نخبة من الفنانين من بينهم نجوى كرم ونوال الزغبي.

المصدر :

سيدتي

0 0 0 0 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

18:18

25 شباط 2018

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

17:04

25 شباط 2018

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

2967 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6026 مشاهدة

آخر الفيديوهات

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤
قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact