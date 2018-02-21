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مصدر: جنايات الرصافة تصدر حكما بالسجن 10 سنوات بحق ابن عبد اللطيف الهميم
21 شباط 2018 - 14:09
سياسة
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السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر مطلع، الأربعاء، عن إصدار محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق نجل رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم ومتهمين اثنين على خلفية "تهم فساد".
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق نجل الهميم ومتهمين آخرين على خلفية تهم فساد".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة حكمت بفرض غرامة على نجل الهميم مقدراها 500 ألف دولار".
وكان مدير منفذ طريبيل الحدودي العقيد حبيب كاظم أعلن، الخميس (11 كانون الثاني 2018)، عن اعتقال نجل رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم أثناء مغادرته البلاد، مبيناً أن المعتقل مطلوب وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي.
المصدر :
السومرية نيوز
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