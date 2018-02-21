.
Live TV Search
|
|
Alsumaria

رئيسية

برامج

اخبار

أبراج

فيديو

الحشد يحبط عملية تسلل انتحاريين من الاراضي السورية الى العراقية

21 شباط 2018 - 14:48

أمن

Alsumaria News Details Back
الحشد يحبط عملية...
CloseMe

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن إعلام الحشد الشعبي، الأربعاء، عن إحباط عملية تسلل مجموعة من الانتحاريين التابعين لتنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوة من اللواء السابع في الحشد الشعبي المرابطة على الحدود العراقية السورية غرب الموصل أحبطت عملية تسلل مجموعة من الانتحاريين التابعين إلى تنظيم داعش الاجرامي حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية".

وأضاف البيان، أن "مقاتلي اللواء قتلوا جميع الانتحاريين".

يشار إلى أن الحشد الشعبي أعلن، السبت (9 كانون الأول 2017)، السيطرة الكاملة على الحدود العراقية السورية.
كما أعلن الحشد، الجمعة (9 شباط 2018)، التصدي لهجوم شنه تنظيم "داعش" على الحدود العراقية السورية.

المصدر :

السومرية نيوز

0 0 1 0 0
التعليق عن طريق :

آخر الأخبار

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

18:18

25 شباط 2018

السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

17:04

25 شباط 2018

مجلس القضاء: الاعدام لـ 16 امرأة تركية وفرن الدعم اللوجستي لداعش

تقارير خاصة

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

بالفيديو: لهذه الاسباب ملف سقوط الموصل لا يزال مركونًا في أدراج القضاء العسكري

23 شباط 2018

2967 مشاهدة
بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

بالفيديو: واشنطن تهدد العراق بعقوبات... والسبب 9 دبابات للحشد الشعبي

23 شباط 2018

6025 مشاهدة

آخر الفيديوهات

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤

مشكلة اصحاب معامل الشتايكر والكاشي من قرارات بلدية الغدير - علنا - الحلقة ٢٤
قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

قرحة المعدة - الو دكتور- حلقة ١٢٧

آخر الإنفوغراف

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق

أخبار المحافظات

حمل تطبيق
السومرية الآن
Google Play

جميع الحقوق محفوظة © Alsumaria.tv 2018

Website by Softimpact