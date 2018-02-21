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النزاهة تكذب منشورا تداوله عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنفيذ أوامر الاستقدام

21 شباط 2018 - 14:52

سياسة

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النزاهة تكذب منشورا...
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السومرية نيوز/ بغداد
كذبت هيئة النزاهة، الاربعاء، منشورا تداوله عدد من مواقع التواصل الاجتماعيِّ "الفيسبوك"، فيما حذرت من زجِّها في الصراعات الانتخابية البعيدة عن مراميها وعن اختصاصها.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعيِّ (Facebook) تداولت منشوراً نسبت فيه تصريحاً عارياً عن الصحَّة إلى رئيس الهيئة"، مبينة ان "تنفيذ أوامر الاستقدام هي من اختصاص جهات إنفاذ القانون حصراً وليس من اختصاص الهيئة".

وحذَّرت الهيئة من "زجِّها في الصراعات الانتخابية البعيدة عن مراميها وعن اختصاصها الحصري الذي رسمه قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011"، مشيرة الى أنَّها "ستتَّخذ الإجراءات القانونيَّة كافة بعد متابعة المنشور والوصول إلى ناشره".
يذكر ان عددا من مواقع التواصل الاجتماعيِّ (Facebook) قد تداولت منشوراً نسبت فيه تصريحاتٍ كاذبةً لرئيس الهيئة، ادَّعت فيها أنَّ هناك جهاتٍ رسميَّةً طلبت من الهيئة التريُّث في تنفيذ أوامر الاستقدام التي أصدرها القضاء المختص بناءً على تحقيقات الهيئة.

المصدر :

السومرية نيوز

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